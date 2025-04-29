«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как платформа «Мой экспорт» помогает бизнесу находить каналы сбыта и получать господдержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сегодня экспорт требует от бизнеса особой гибкости. Рынки быстро трансформируются, открываются направления, появляются новые возможности. Успех компании напрямую зависит от того, насколько своевременно она способна адаптироваться к этим изменениям. Цифровая платформа «Мой экспорт», созданная Российским экспортным центром по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», как раз решает эти задачи. Она позволяет бизнесу находить новые каналы сбыта, оперативно оформлять документы и получать государственную поддержку — все это онлайн, по принципу «одного окна».

Что особенно важно — сервис доступен не только крупным компаниям, но и малому и среднему бизнесу, а также предпринимателям, которые только выходят на внешние рынки, говорит Елена Якутович, руководитель пресс-службы Российского экспортного центра, который и разрабатывал площадку: «Наша платформа охватывает все этапы экспортного цикла — от обучения аналитике до финансирования и страхования сделок. На "Моем экспорте" доступен аналитический сервис, логистическая и юридическая поддержка. Кроме того, платформа помогает не только разместить товар на зарубежных интернет-площадках, но и оформить необходимые разрешительные документы — это и лицензии, и ветеринарные, и фитосанитарные сертификаты. Также пользователи могут подать заявки на получение государственной поддержки».

Платформа «Мой экспорт» работает уже почти пять лет. За это время ею воспользовались порядка 40 тыс. компаний, которые получили около 1,5 млн государственных услуг.