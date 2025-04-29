В «Ассамблее» открыты продажи

ГК «ПСК» официально открыла продажи в клубном квартале «Ассамблея» в центре Васильевского острова, на пересечении Малого проспекта и 24-й линии. В предложении квартиры стоимостью от 11,7 млн рублей. На старте продаж средняя стоимость «квадрата» — 390 тыс. рублей.

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В клубном квартале пять домов от 7 до 12 этажей, с подземным паркингом, квартирами с террасами и высотой потолков от 3 до 3,2 м. В первом корпусе квартала, выходящем на 24-ю линию, расположится гранд-лобби общей высотой 7,7 м и лаунж-зона на антресольном этаже. Также будет устроен комьюнити-клуб для жителей с коворкингом, комнатой для переговоров, библиотекой, кинозалом, фитнес-залом, бьюти-кабинетом и детским клубом.

Архитектурный проект «Ассамблеи» представляет собой вертикально ориентированные фасады в стиле «неомодернизм» в песчаных оттенках. Оконные проемы визуально объединяются в отдельные группы. Под террасы отводятся пространства на верхних этажах, формируемые разноуровневыми отступами. Для фасадов брандмауэрного типа используются рельефные кирпичные элементы, исключающие монотонность.

Внутренняя территория будет оформлена в концепции «лесных комнат» с разделением на несколько пейзажных зон. Также здесь расположится переливной фонтан и арт-объект «Сфинкс».

Транспортная доступность «Ассамблеи»: 10 минут пешком до станции метро «Горный институт», 10 минут на автомобиле до въезда на ЗСД и Петроградской стороны, около 15 минут на автомобиле до Невского проспекта и полчаса — до аэропорта и Московского вокзала.

Предварительное бронирование квартир в «Ассамблее», стартовавшее неделю назад, показало повышенный спрос на недвижимость в исторической части Васильевского острова.

В свою очередь, в сегменте новой недвижимости бизнес-класса в Петербурге сейчас предлагается 4141 квартира общей площадью 257 609 кв. м, что составляет 17% от всего рынка новой недвижимости.

Строительство ЖК «Ассамблея» уже началось и завершится в третьем квартале 2028 года.

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