50 машин для уборки улиц закупит мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска планируем закупить в этом году не менее 50 машин для уборки, рассказал в своем Telegram-канале глава города Максим Кудрявцев. Стоимость техники — 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Как рассказал градоначальник, 400 млн мэрия рассчитываем получить из областного бюджета, еще 100 млн — выделит город.

«В первую очередь нам нужны самосвалы и вакуумно-подметальная техника»,— отметил господин Кудрявцев.

Кроме того, власти города планируют приобрести машины для изготовления литых асфальтобетонных смесей, что позволит ремонтировать дороги в течение всего года, а не только в теплый период.

Михаил Кичанов