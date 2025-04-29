50 машин для уборки улиц закупит мэрия Новосибирска
Мэрия Новосибирска планируем закупить в этом году не менее 50 машин для уборки, рассказал в своем Telegram-канале глава города Максим Кудрявцев. Стоимость техники — 500 млн руб.
Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ
Как рассказал градоначальник, 400 млн мэрия рассчитываем получить из областного бюджета, еще 100 млн — выделит город.
«В первую очередь нам нужны самосвалы и вакуумно-подметальная техника»,— отметил господин Кудрявцев.
Кроме того, власти города планируют приобрести машины для изготовления литых асфальтобетонных смесей, что позволит ремонтировать дороги в течение всего года, а не только в теплый период.