В Перми билеты на открытие Дягилевского фестиваля распроданы за четверть часа

В Перми предстоящие события Дягилевского фестиваля вызвали большой ажиотаж. Как сообщает «Новый компаньон», на открытие фестиваля, который пройдет 13 июня, все билеты были распроданы менее чем за 15 минут. Цены на открытие и закрытие мероприятия варьировались от 3 до 14 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница фестиваля в соцсети. Фото: страница фестиваля в соцсети.

В Перми этом году Дягилевский фестиваль пройдет в период с 13 по 22 июня. Фестиваль откроется музыкально-театральной церемонией «Hndel» в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Позже состоится российская премьера оперы «Самсон и Далила» в постановке Пермского театра оперы и балета. В рамках фестиваля также пройдут спектакли «Макбет в чужой земле», «Король Лир», «Стыд», концерт арабской лютни и другие мероприятия. Кроме этого, будет организован экспериментальный проект «Горизонты Д».

Организатор фестиваля — Дягилевский фонд, при поддержке правительства Пермского края и Президентского фонда культурных инициатив.