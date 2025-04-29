Срок потребительского кредитования в Челябинской области сократился на 27,5%

В марте 2025 года средний срок выдачи потребительских кредитов в Челябинской области составил 22,4 месяца, что на 27,5% меньше, чем в начале весны 2024-го (или на восемь с половиной месяцев). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По России в среднем показатель был на уровне 22,6 месяца. Это на 27,4% меньше итогов марта прошлого года (или на восемь с половиной месяцев). Наиболее серьезная динамика снижения срока потребительских кредитов зафиксирована в Ростовской области (-35,4%), Краснодарском крае (-31,0%) и в Свердловской области (-29,3%). Южный Урал занял в этом списке четвертое место.

Как отмечают в НБКИ, по стране срок выдачи таких кредитов уменьшается с осени прошлого года из-за сокращения их выдачи. С одной стороны, банки одобряют займы клиентам с более высоким кредитным рейтингом. С другой, сами россияне оставляют меньше заявок на получение подобных кредитов по причине высоких ставок.

Виталина Ярховска