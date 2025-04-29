В Ярославле прекратили уголовное дело о вандализме

Кировский районный суд Ярославля прекратил уголовное дело по обвинению в вандализме жителя города Степана Садонцева в связи с деятельным раскаянием, при этом признал его виновным в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд установил, что в феврале 2025 года обвиняемый сделал надписи черным маркером на фасаде административного здания на Свердлова. Собственнику объекта был нанесен ущерб 24 тыс. руб. В период рассмотрения дела ярославец возместил ущерб и пожертвовал деньги в фонд помощи участникам СВО. В итоге истец отказался от требований, и дело было прекращено.

Однако после инцидента на Свердлова обвиняемый распылил перцовый баллончик в лицо прохожему. Потерпевший сделал замечание обвиняемому и его знакомому, который наносил незаконное граффити. По этому эпизоду суд признал ярославца виновным в хулиганстве и назначил 2 года условно.

Алла Чижова