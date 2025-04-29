Во вторник вечером стартуют полуфинальные встречи в Лиге чемпионов. Болельщиков ждут двухмачтовые противостояния «Арсенал»—ПСЖ и «Барселона»—«Интер». Начинают клубы из Англии и Франции. Первая встреча будет сыграна в Лондоне, здесь букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Sibley Livepic / Reuters Фото: John Sibley Livepic / Reuters

«Арсенал» и ПСЖ — это точно самая яркая пара в полуфинальных противостояниях. Обе команды играют в атаку и на предыдущих стадиях порезвились от души. Игроки лондонского клуба забили пять мячей в двух матчах, причем не кому-нибудь, а мадридскому «Реалу». ПСЖ отправил столько же в ворота «Астон Виллы», при этом еще и пропустил четыре. Так что сегодняшняя игра в Лондоне вряд ли обойдется без забитых мячей. Пари на то, что голов будет три или больше, в «Лиге Ставок» можно взять почти за 2. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в таком раскладе не сомневается: «Будет результативный матч. И одни, и вторые стараются играть хорошо в атаке, радовать болельщиков голами. Поэтому я думаю, что голы будут, и даже больше двух».

Что касается победителя в первом матче, то букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу». В «Лиге Ставок» коэффициент на успех лондонского клуба 2,2, а на победу парижан — аж 3,5. Если говорить о двухматчевом противостоянии, то здесь уже паритет. Коэффициенты на выход клубов в финал практически не отличаются. Хотя большинство тех, кто заключает пари на эту встречу, видят в финале «Пари Сен-Жермен». Уровень мастерства игроков парижского клуба выше, чем у соперника, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «"Арсенал" может преподнести сюрпризы, но, мне кажется, все-таки разница в классе ощутима. Всегда в таких играх может случиться что угодно — удаление на первых минутах, пенальти, что-то такое из ряда вон выходящее. Но при прочих равных по сумме двух встреч не знаю, как "Арсенал" может пройти дальше, учитывая нынешнюю форму ПСЖ».

Во втором полуфинале, где сойдутся «Интер» и «Барселона», букмекеры видят сине-гранатовых явными фаворитами, причем как в первом матче в столице Каталонии, так и по итогам двух встреч. Слишком уж хороша «Барселона» в последнее время. Победа в Кубке короля над «Реалом» впечатлила многих. Миланский клуб, напротив, разочаровал болельщиков. Подопечные Симоне Индзаги проиграли «Роме», причем на своем поле, 0:1 и уступили первое место в чемпионате страны «Наполи». Поэтому неудивительно, что в первой встрече в «Интер» мало кто верит. В «Лиге Ставок» взять победу гостей можно за 5,2, а успех команды Ханса-Дитера Флика идет чуть выше 1,5. И все же списывать со счетов итальянский клуб рано, считает футбольный аналитик Константин Клещев: «"Барселона" и "Интер" — команды примерно одного уровня. У "Барселоны" лучшая атака Лиги чемпионов. "Интер" забил в два раза меньше, но у него лучшая оборона Лиги чемпионов. Также у "Барселоны" очень неплохая статистика игр с "Интером": шесть побед, четыре ничьих и два поражения. Но если мы вспоминаем решающий матч сезона 2009-2010 годов, когда еще "Интером" руководил Жозе Моуринью, тогда они выиграли Лигу чемпионов и обыграли "Барселону"».

Стоит сказать, что главным претендентом на победу в Лиге чемпионов букмекеры считают именно «Барселону». В «Лиге Ставок» при таком исходе сумму пари можно утроить. Хотя коэффициенты на успех ПСЖ и «Арсенала» ненамного выше. А вот «Интер» в этой компании явный аутсайдер. Иногда эксперты и аналитики отдают предпочтение в борьбе за знаменитый ушастый кубок парижанам. Дело в том, что французский клуб уже оформил чемпионство и не отвлекается на другие турниры. Но Дмитрий Булыкин, который сам не раз выходил на поле во время больших футбольных форумов, уверен, что это ПСЖ вряд ли поможет: «Это не то преимущество, которое будет влиять на исход матча. Все будет зависеть от конкретной игры, кто будет в данный момент находиться в лучшей форме или кто сделает меньше ошибок».

Ответы на эти вопросы по первому матчу «Арсенал»—ПСЖ мы получим уже сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Игру можно будет увидеть только на платной основе в онлайн-кинотеатре Okko.

Владимир Осипов