У жителя Уфы нашли 229 свертков с героином

Советский райсуд Уфы по ходатайству следователя до 15 июня арестовал гражданина Узбекистана. Он обвиняется в попытке сбыта наркотиков, совершенной по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в марте обвиняемый связался с неустановленным лицом, который занимался реализацией наркотиков, и договорился о сотрудничестве. На станции уфимского железнодорожного вокзала полицейские его досмотрели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант». При нем обнаружили 229 свертков с героином.

Венера Хисамова