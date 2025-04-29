В Челябинске завели дело о попытке похищения 30 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Кемеровской области о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемого в попытке похитить у местной жительницы 30 млн руб. заключили под стражу, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, злоумышленники, ссылаясь в телефонном разговоре на причастность якобы к деятельности ФСБ России, вынудили челябинку снять с банковского счета более 30 млн руб. и передать их курьеру. Житель Кемеровской области пришел на встречу с ней в деловом костюме и представился работником силового ведомства. Однако осуществить задуманное ему не удалось благодаря вмешательству сотрудников УФСБ России по региону. В отношении предполагаемого мошенника возбудили уголовное дело. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают другие эпизоды мошенничества.

Виталина Ярховска