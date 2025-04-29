«Ваш офис не резиновый? Как Краснодар избавляет бизнес от складского коллапса»

На фоне стремительного роста предпринимательской активности в южной столице появилось долгожданное решение для компаний, столкнувшихся с проблемой хранения товаров и оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании Твой Склад Фото: Пресс-служба компании Твой Склад

Сеть «Твой Склад» представила новый центр хранения на улице Тюляева, 4/1 — масштабный комплекс площадью 2470 квадратных метров, который уже называют одним из самых технологичных складских пространств в регионе.

Кому особенно пригодится новый центр хранения?

Для владельцев интернет-магазинов и продавцов маркетплейсов это идеальное решение для размещения товарных запасов. Вместо того чтобы арендовать дорогостоящие коммерческие помещения, предприниматели могут хранить товары в безопасных боксах с климат-контролем, получая при этом полный пакет документов для бухгалтерии.

Производителям и дистрибьюторам новый склад предлагает гибкие условия для хранения продукции. Здесь можно разместить как небольшие партии товара, так и солидные объемы оборудования. Особенно оценят эту возможность компании, работающие с сезонным ассортиментом,— теперь не нужно держать товар на основном складе круглый год.

Стартапы и сезонные бизнесы найдут в центре хранения оптимальное решение для временного размещения инвентаря или документов. Это отличная альтернатива аренде полноценного офиса на начальных этапах развития бизнеса.

Отдельно стоит отметить преимущества для фрилансеров и ремесленников. Мастера hand-made, дизайнеры и другие представители творческих профессий могут использовать боксы как мастерские или хранить там материалы для работы.

Технологии нового поколения

Круглосуточный доступ через персональные коды позволяет работать с товаром в любое время суток. Система климат-контроля поддерживает стабильную температуру 15–30 градусов, что особенно важно для хранения чувствительных товаров. Более 50 камер видеонаблюдения обеспечивают безопасность, а возможность дистанционного оформления документов через WhatsApp экономит драгоценное время.

«Мы создавали этот центр с пониманием реальных потребностей современного бизнеса,— отмечает Надежда Пичугина, директор по развитию сети.— Это не просто площади для хранения, а комплексное решение, которое помогает компаниям оптимизировать логистику и сокращать издержки».

Специальные условия для первых клиентов

До 31 мая 2025 года новые клиенты могут воспользоваться специальным предложением — 50% скидкой на первый месяц аренды.

По словам представителей сети, это отличная возможность протестировать сервис и оценить его преимущества.

Уже в первые дни работы центр привлек внимание десятков компаний, что подтверждает востребованность таких решений в динамично развивающемся бизнес-климате Краснодара. С открытием новых логистических объектов подобного уровня город укрепляет свои позиции как важнейший деловой центр юга России.

Забронировать скидку и выбрать бокс необходимого размера можно на сайте по ссылке: krd.tvoysklad.com

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