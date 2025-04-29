Из-за технических работ на Госуслугах прекратили оплату проезда по трассе А-289

Госкомпания «Автодор» временно приостановила прием платежей за проезд по трассам А-289 от Краснодара до Крымского моста, ЦКАД и М-12 «Восток» через портал Госуслуг. Причиной стали технические работы в платежной системе, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Автомобилистам предлагают использовать альтернативные способы оплаты, в частности, официальный сайт компании или иные удобные варианты. О возобновлении функционирования сервиса «Автодор» обещает проинформировать дополнительно.

«Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание»,— сообщили в пресс-службе.

Алина Зорина