В Жигулях гору Стрельную закрыли на техническое обслуживание
Экологический маршрут Жигулевского заповедника «Стрельная гора» с 28 по 30 апреля закрыт на техническое обслуживание. Об этом сообщили в заповеднике.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Этот маршрут открылся после зимнего перерыва только 26 апреля и почти сразу ушел на «техобслуживание». О причинах этого не сообщается.
Предполагается, что в остальные дни оформить пропуск на Стрельную можно будет не выходя из дома, через сайт Жигулевского заповедника.