В Жигулях гору Стрельную закрыли на техническое обслуживание

Экологический маршрут Жигулевского заповедника «Стрельная гора» с 28 по 30 апреля закрыт на техническое обслуживание. Об этом сообщили в заповеднике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Этот маршрут открылся после зимнего перерыва только 26 апреля и почти сразу ушел на «техобслуживание». О причинах этого не сообщается.

Предполагается, что в остальные дни оформить пропуск на Стрельную можно будет не выходя из дома, через сайт Жигулевского заповедника.

Алексей Алексеев