В январе этого года Денис Гурков занял пост министра промышленности и торговли Самарской области. До этого он несколько месяцев руководил самарским минпромом в статусе временно исполняющего обязанности. Министр прибыл в регион из Республики Карелия, где занимал аналогичную должность. До Карелии Денис Гурков трудился в качестве замминистра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии. О том, планируется ли привлекать кадры из других регионов и каким промышленным потенциалом обладает Самарская область, новый глава минпрома рассказал в интервью «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

— От кого непосредственно поступило предложение возглавить минпром Самарской области, и было ли оно для вас неожиданным?

— Предложение поступило от губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Оно не было неожиданным, но было, так скажем, приятным моментом, поскольку губернатор Самарской области решил доверить мне большой пул работ, требующих ответственности и необходимых для развития региона.

— Какие вопросы задавал вам глава региона на собеседовании? Что больше всего запомнилось?

— Вопросы были стандартные — о компетенциях, о достигнутых результатах работы на прошлых постах и, конечно же, о моем видении развития промышленности и торговли в Самарской области. Никакого стресс-теста не было, если вы это имели в виду.

— Вы сразу приняли решение принять предложение стать министром промышленности Самарской области?

— Сперва я посоветовался с супругой.

— Какова была реакция супруги?

— Она была рада, так как мы оба из Башкирии, и находиться поближе к родительскому дому — всегда приятно.

— Происходят ли кадровые изменения в министерстве с вашим приходом? Планируете ли привлекать новые кадры для формирования команды? Если да, то из какого региона?

— Прийти и начать размахивать шашкой — не мой стиль работы. Важно понять, где мы сейчас находимся и что имеем. Прошло уже около пяти месяцев с момента, как я возглавил министерство промышленности Самарской области, и уже есть понимание, в каком направлении мы будем двигаться. Необходимости для серьезных кадровых изменений на сегодня я не вижу.

— Какие ключевые точки роста в промышленном потенциале Самарской области? С какими трудностями приходится сталкиваться, чтобы реализовать промышленный потенциал региона?

— Самарская область — лидер автопрома, и не только в России. В мире в целом мало таких предприятий, как АвтоВАЗ. На многих заводах коробки передач поступают от производителя коробок передач, двигатели — от производителя двигателей и т. д. Если брать те же китайские автомобили, кузов изготавливается на самом автозаводе, все остальное зависит от поставщиков компонентов. Если говорить о Тольятти, то практически все производится на АвтоВАЗе: и коробки передач, и двигатели, и, конечно же, сам кузов. На автозавод приходится более 20% ВРП Самарской области. Нужно отметить, что на заводе трудятся порядка 37 тыс. сотрудников, и, кроме того, есть более 400 предприятий-смежников, которые работают на АвтоВАЗе: поставщики некоторых компонентов, поставщики услуг. То есть в общей сложности от сектора автопрома в Самарской области зависят более 300 тыс. человек и их благополучие. Конечно, важно отметить нефтяную отрасль, потому что мы занимаем второе место в России по нефтепереработке, входим в десятку лидеров в РФ по добыче нефти. Здесь находятся ключевые российские предприятия химической промышленности.

Если идти дальше, то это наша аэрокосмическая отрасль — двигатели для ракет-носителей «Союз» со 100% успешным пуском производятся на ОДК «Кузнецове». Мы сейчас развиваем такие направления, как мебельная промышленность, легкая промышленность. Сейчас разрабатывается подпрограмма на следующий год, где мы планируем субсидировать приобретение нового оборудования в этих отраслях. Нельзя забывать и о детях — мы планируем поддержку предприятий, выпускающих детские товары.

— С какими трудностями приходится сталкиваться, чтобы реализовать промышленный потенциал региона?

— Трудностей, которые были бы характерными только для Самарской области, нет. Это трудности общефедеральные, санкции недружественных стран. В рамках этих санкций многие вопросы уже решены, но иногда возникают ситуации, когда мы не можем приобрести оборудование либо запасные части к оборудованию, приобретенному в Европе. Также важно отметить ситуацию с кадрами, которая сложилась на рынке труда. Мы пытаемся решить этот вопрос, но будем честны: в один момент это не решится. С другой стороны, мы делаем акцент на росте производительности труда, чтобы смягчить кадровый голод. Есть Самарский региональный центр компетенций, который по предварительным итогам 2024 года займет второе место в РФ по развитию компетенции и реализации федерального проекта «Производительность труда». И, конечно, самый животрепещущий вопрос — дорогие деньги, или высокая ключевая ставка ЦБ РФ, которая не позволяет многим предприятиям получать дешевые кредиты на развитие. И вопросы, связанные с экспортом продукции, также сдерживают развитие наших промышленных предприятий.

— Как министерство помогает предприятиям, испытывающим необходимость в инвестициях?

— Мы в рамках своих компетенций, своих возможностей прорабатываем вопрос по льготному кредитованию. У нас есть Региональный фонд развития промышленности, который выдает кредиты предприятиям по льготной ставке порядка 5%. Такая кредитная ставка позволяет промышленным предприятиям если не решить все вопросы, то, по крайней мере, облегчить их решение. Также мы субсидируем приобретение нового оборудования и в некоторых вопросах сопровождаем наши промпредприятия при их взаимодействии с крупнейшими банками в части проектного финансирования. У многих банков есть возможность финансировать предприятия по отраслевым направлениям в рамках проектного финансирования и предлагать кредиты по ставке порядка 7-10%.

— Проблема острой нехватки кадров в промышленности по-прежнему сохраняется? Каких позиций больше всего не хватает?

— Не хватает высококвалифицированных кадров, но нехватка в них появилась уже очень давно. Дополнительно теперь требуются кадры, которые раньше очень легко находились по объявлению. Даже подсобных рабочих бывает сложно найти. Некоторые предприятия стали организовывать внутри себя короткие курсы, чтобы обучить неквалифицированного рабочего и сделать из него малоквалифицированного специалиста, который впоследствии наберется компетенций.

— В абсолютных числах сколько сотрудников не хватает сектору промышленности в регионе?

— Статистика Росстата и наши данные могут немного разниться, так как кадровая ситуация на предприятиях меняется порой очень быстро. Вчерашние цифры могут не отражать сегодняшней картины. По нашим подсчетам, в промышленности сегодня не хватает около 9 тыс. человек. Но, например, несмотря на общий дефицит кадров, некоторые компании могут перераспределять кадры, оптимизируя не только рабочие места, но и производственные процессы. В этом, кстати, помогает федеральный проект «Производительность труда». Это нормальное действие в рыночных условиях.

— Индекс промышленного производства составил 105,7% к уровню 2023 года. Что было драйвером промышленного роста?

— Основным драйвером роста второй год подряд является АвтоВАЗ. В прошлом году было произведено рекордное за последние десять лет количество продукции — 525 тыс. автомобилей, из них 456 тыс. — произведены на тольяттинской площадке. Выручка предприятия составила около 700 (?) млрд руб. Это говорит о том, что у завода есть значительный потенциал. При благоприятных условиях рынка АвтоВАЗ в целом способен производить до 1 млн автомобилей, то есть в прошлом году завод отработал 50% своего потенциала. Отчасти среди отрицательных факторов, повлиявших на индекс промышленного производства, можно назвать снижение производства химических веществ и химических продуктов, что связано с внешней конъюнктурой — по некоторым позициям для нас закрыты международные рынки. Но уже в 1 квартале текущего года в самарской химической промышленности отмечается стабильная ситуация. Индекс производства за январь-март 2025 года составил 104,4%.

Если говорить о росте, то «ОДК-Кузнецов» уже находится на стадии подписания контракта на производство двигателей для вертолетов. Для предприятия это новая компетенция, новая веха в развитии — до этого «Кузнецов» двигателей для вертолетов не производил.

— Под благоприятными условиями рынка имеется в виду низкая кредитная ставка, которая обеспечит рост потребительского спроса?

— Все верно, нужно обеспечить комфортные условия для покупателей, чтобы они могли себе позволить без лишних финансовых нагрузок обновить свои автомобили. Ключевая ставка Центробанка заставляет потребителя задуматься, стоит ли сейчас покупать новый автомобиль. Но мы понимаем, что это в любом случае отложенный спрос, который через полгода-год возьмет свое. При прогнозировании будущих продаж отечественных авто, конечно, нужно учитывать, что на российский рынок продолжают выходить все новые и новые китайские производители, но буквально пару дней назад было запущено производство Lada Iskra, что дополнительно подогреет интерес к продукции АвтоВАЗа и увеличит спрос на нее. Министр промышленности РФ Антон Алиханов, который посетил Тольятти и дал старт производству новой модели Lada, отметил важность того, что завод сегодня способен запустить новую модель с учетом сложностей на рынке.

— С уходом иностранных компаний у России появились новые партнеры. Дают ли они нам технологическую базу помимо поставок оборудования?

— Говорить о том, что западные партнеры давали нам технологическую базу, не совсем верно. Когда на АвтоВАЗ пришел альянс Renault–Nissan–Mitsubishi, казалось бы, продвинутая корпорация, некоторые решения на нашем заводе были более передовыми. Если брать другие отрасли, опять же, наша аэрокосмическая отрасль лидирует в мире. С военной авиацией то же самое. Если говорить о нефтехимии и нефтепереработке, то да, нам есть к чему стремиться, но ведь и наши бывшие европейские и американские партнеры не давали нам технологию, а просто поставляли оборудование. С приходом китайских партнеров ситуация кардинально не изменилась — при любом сотрудничестве стороны получают для себя пользу. Важнее другое — не благодаря, а вопреки санкциям мы вспомнили, каким образом нужно развивать наши внутренние компетенции. По некоторым позициям нам удалось наладить производство по опережающим технологиям, так как мы были вынуждены некоторые моменты не только замещать, но и улучшать.

— Вы работали в Карелии. Отличается ли в Самарской области подход к промышленной политике?

— Подходы к промышленной политике, конечно, регулируются нашим федеральным Минпромторгом, поэтому говорить о том, что в каждом регионе есть какой-то свой подход — не совсем правильно. Можно говорить о разных отраслевых направленностях региона. Карелия — это развитая металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность — в республике находятся три целлюлозно-бумажных комбината. Самарская область — это высокотехнологичное производство, машиностроение, автомобильная промышленность, нефтехимия. Это исторически сложившиеся направления, которые нужно развивать. Дополнительно нужно заниматься развитием направлений, которые стали перспективными после ухода компаний недружественных стран.

— Как сейчас выстраивается ваша коммуникация с главой региона Вячеславом Федорищевым?

— Отвечу просто: отношения складываются хорошо. Многие вопросы решаются в рабочем порядке — если нет возможности встретиться лично, иногда бывает достаточно звонка или даже сообщения.

Беседовала Сабрина Самедова