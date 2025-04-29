В Челябинской области продлено штормовое предупреждение

Синоптики Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за непогоды. Снег прекратится, но ночью и утром 30 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов Цельсия. Также сохранится порывистый ветер — до 19 м/с, сообщает гидрометцентр региона.

Заморозки ожидаются в отдельных районах Челябинской области. Днем 30 апреля температура воздуха в среднем по региону составит +10,+15 градусов Цельсия. В Челябинске ожидается +12,+14 градусов днем и 0,-2 ночью.

Штормовое предупреждение было объявлено на 28 и 29 апреля. В горных районах из-за снегопада и метели вводили ограничения на передвижения автобусов и большегрузов по федеральной трассе М5.