Лагерь выходного дня в КЧР принял более 100 детей участников СВО
Лагерь выходного дня для детей участников СВО, функционирующий на курортах Карачаево-Черкесии в рамках социального проекта «Академия детства», за два месяца принял более 100 школьников республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Мадина Батчаева.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В поездке школьников сопровождали родители, психологи и волонтеры. Для ребят организовали активный отдых в горах, психологические тренинги и игры. Программа включила 80 часов развивающих занятий и 60 часов развлекательных мероприятий.
За 2,5 года реализации проект «Академия детства» охватил около 300 детей участников специальной военной операции. Социальную инициативу поддержал Фонд президентских грантов, реализуется она совместно с региональным фондом «Защитники Отечества» и Министерством образования и науки КЧР.