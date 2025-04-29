Лагерь выходного дня в КЧР принял более 100 детей участников СВО

Лагерь выходного дня для детей участников СВО, функционирующий на курортах Карачаево-Черкесии в рамках социального проекта «Академия детства», за два месяца принял более 100 школьников республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Мадина Батчаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В поездке школьников сопровождали родители, психологи и волонтеры. Для ребят организовали активный отдых в горах, психологические тренинги и игры. Программа включила 80 часов развивающих занятий и 60 часов развлекательных мероприятий.

За 2,5 года реализации проект «Академия детства» охватил около 300 детей участников специальной военной операции. Социальную инициативу поддержал Фонд президентских грантов, реализуется она совместно с региональным фондом «Защитники Отечества» и Министерством образования и науки КЧР.

Николай Аксенов