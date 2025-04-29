Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о самых дорогих и самых бюджетных вариантах отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

1,16 млн руб. за майские праздники — в такую сумму обошелся самый дорогой тур из приобретенных россиянами. Московская семья, пара с двумя детьми, купила тур в турецкий Фетхие на семь ночей с питанием ultra all inclusive, выяснил сервис Travelata. Кстати, годом ранее тоже турецкое направление оценили выше прочих. Тур в Кемер взяли за 1,3 млн руб. Отдыхать отправлялись трое взрослых и двое детей. Поездка включала восемь ночей в пятизвездном отеле.

Туры «все включено» на двоих проанализировали и в АТОР. Турция, конечно, лидирует. Доступны пакеты с отелем пять звезд от 114 тыс. руб. Следом идет Тунис all inclusive — от 138 тыс. руб. Неделя на комфортабельном курорте в Египте обойдется примерно в 160 тыс. Минимальная стоимость поездки на неделю в Арабские Эмираты в отель пять звезд — почти в 200 тыс. руб. Из дальних направлений выделили Шри-Ланку — 220-250 тыс. за пакетный тур в мае, и Кубу — примерно 240-250 тыс. Дальше пугать не хочется, но неделя в пятизвездном отеле на Бали — от 500 тыс. руб.

Самым бюджетным зарубежным направлением в этот раз, как и обычно, наверное, стала Абхазия: один взрослый проведет неделю в Сухуме за 27,5 тыс. руб. Включены завтраки, обеды и ужины, у отеля звезды не включены. Звучит удивительно, но в 22 тыс. руб. удалось также уместить тур из Москвы в Санкт-Петербург на пять ночей. Правда, отель без звезд и без питания, за еду придется доплачивать. По словам тревел-экспертов, самые дорогие готовые туры по России в начале мая по Дальнему Востоку. Поездка на Камчатку без учета авиабилетов стоит минимум 90 тыс. руб. на человека за неделю. Карелия тоже пользуется спросом, так что и цены там заметные: от 60 тыс. руб. за недельное приключение.

Яна Лубнина