Старт продаж EXLANTIX ET

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Премиальный автомобильный бренд EXEED анонсирует старт продаж инновационных электромобилей EXLANTIX.

Премиальная линейка EXLANTIX на новых источниках энергии сочетает в себе передовые технологии с беспрецедентным уровнем роскоши и комфорта.

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Первой моделью EXLANTIX, которая будет представлена на российском рынке, станет гибридный полноприводный кроссовер ET, объединяющий в себе элегантность и практичность с впечатляющими внедорожными возможностями.

Его выразительный дизайн подчеркивает статус владельца, а продуманная эргономика обеспечивает максимальный комфорт в любых поездках.

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EXLANTIX ET предлагает идеальный баланс между динамикой и проходимостью, демонстрируя впечатляющие показатели разгона и лучший запас хода в классе – почти 1200 километров. Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой (REEV), включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электродвигателя мощностью 145 кВт спереди и 195 кВт сзади.

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При создании интерьера кроссовера ET используется более 100 экологически чистых материалов, а встроенная ароматизация с возможностью выбора одного из трех предустановленных картриджей создает атмосферу премиального комфорта.

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EXLANTIX ET сочетает в себе передовые технологии комфорта, безопасности и экологичности, что соответствует самым высоким стандартам в отрасли. Просторный салон, инновационные материалы, очистка воздуха и продвинутая шумоизоляция позволят получать удовольствие от каждой поездки.

Уже сейчас автомобиль доступен для предзаказа, а в мае EXLANTIX ET будет представлен в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто».

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

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Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаунж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

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EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б!

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55

Сайт: saturn-exeed.ru

ООО "Сатурн-Р-АВТО"