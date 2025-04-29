МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре 30 апреля
Сильный ветер до 23 м/с ожидается в Татарстане 30 апреля. Об этом сообщает МЧС по Республике Татарстан.
МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре 30 апреля
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Жителей республики просят не прятаться под щитами, деревьями, дорожными знаками и линиями электропередач.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 30 апреля ночью температура воздуха будет в пределах +4..+9 градусов.
Максимальная температура днем составит +8..+13 градусов. Возможны небольшие дожди.