Сильный ветер до 23 м/с ожидается в Татарстане 30 апреля. Об этом сообщает МЧС по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре 30 апреля

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре 30 апреля

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителей республики просят не прятаться под щитами, деревьями, дорожными знаками и линиями электропередач.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 30 апреля ночью температура воздуха будет в пределах +4..+9 градусов.

Максимальная температура днем составит +8..+13 градусов. Возможны небольшие дожди.

Дарья Сайфиева