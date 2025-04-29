В Тольятти вынесен приговор по факту жестокого избиения посетителя бара

Автозаводским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении неработающего 29-летнего жителя. Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, вечером 2 ноября 2024 года в баре тольяттинец в ходе конфликта нанес 47-летнему мужчине 10 ударов в лицо.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома передней стенки верхнечелюстной пазухи слева со смещением.

Ранее задержанный уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

На этот раз суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Алексей Алексеев