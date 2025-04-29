Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как в 1900 году голландская команда по гребле заменила своего рулевого, а также о рекорде гимнаста Димитриоса Лундраса.

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Сколько было самому юному спортсмену в истории Олимпийских игр, когда он выиграл золото? Оказывается, ответить на этот вопрос не так просто, как кажется. Дело в том, что новейшая история Игр ведет отсчет с далекого 1896 года. Правила и документооборот тогда, конечно, существовали, но менялось все порой моментально.

Поэтому, когда на соревнованиях по гребле голландская двойка решила поменять рулевого, никто не удивился. Спортсмены пожаловались, что их бывший рулевой набрал 12 кг и не позволяет гребцам выйти на должный уровень. Организаторы разрешили замену, и спортсмены нашли среди зрителей парижского мальчика, которого по-быстрому обучили держать курс. Тогда никого не смутил такой нестандартный ход. В итоге голландская двойка Рулофа Кляйна и Франсуа Брандта выиграла золото. Фото спортсменов вместе с мальчишкой-рулевым облетело все газеты тех лет. Пресса писала, что парень был настолько легким, что нос лодки стал подниматься над водой, и экипажу пришлось крепить на носу свинцовую болванку весом 5 кг.

Имя юного чемпиона не дошло до наших дней. Некоторые источники утверждают, что его звали Марсель Депайе, но подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно. По крайней мере, в официальных протоколах рулевой записан как неизвестный. Возраст парижанина также остался загадкой. По словам гребцов, мальчишке было от 8 до 10 лет. Так что точный возраст самого юного олимпийского чемпиона в истории мы, похоже, не узнаем никогда.

Что же касается официальных данных, то самым юным участником и призером Олимпиад считается греческий гимнаст Димитриос Лундрас. Он выступал на самой первой Олимпиаде в возрасте 10 лет и 218 дней и взял бронзу в командном турнире.

Владимир Осипов