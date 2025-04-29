Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о моделях, представленных на Шанхайском автосалоне.

Иметь на стенде очередной выставки летающий автомобиль становится настоящим трендом у китайских автомобильных марок. Никто, конечно, не верит, что это вот завтра полетит и будет востребовано. Скорее, это демонстрация того, что компания в тренде и готова осваивать новые рынки. Бренд XPeng стал одним из первых, кто попытался превратить легковой автомобиль в коптер. Первый прототип они показали еще три года назад, а два года назад на Шанхайской выставке я сам был в числе тех, у кого над головой этот XPeng раскручивал свои винты. Правда, в разложенном для полета состоянии эта машина приобретала габариты экскаватора, и трудно было представить, как она трансформируется и взлетает с обычной улицы. Поэтому на нынешнем Шанхайском автосалоне XPeng показал более компактную модель.

Свой летающий автомобиль есть теперь и у Hongqi. Как заявили представители компании, уже в этом году прототип с названием Tianyan 1 будет проходить летные испытания. Без подзарядки эта машина сможет пролететь до 200 км. А вот аналогичный проект от компании Chery уже летает. Представленный еще прошлой осенью летающий автомобиль Chery Land and Air Vehicle на Шанхайском автосалоне уже мог похвастать тем, что имеет налет на дистанции до 80 км.

Наконец, самое смелое заявление сделала марка GAC, которую у нас для простоты называют «ГАК». На ее стенде можно было видеть летающую машину Govy AirCar, вернее, это составные модули. Есть тележка, способная двигаться по дорогам общего пользования, а если надо взлететь, то она остается на земле, а с нее в воздух поднимется оснащенный 12-ю винтами полетный модуль. В Govy AirCar используются технологии искусственного интеллекта, которые обеспечивают распознавание микрообъектов (например, дронов) на расстоянии 100 м и двойную систему обнаружения препятствий. Место в кабине всего одно. Дальность полета невелика, всего 20 км. Но зато, как уверяют представители компании, такой летающий автомобиль уже прошел сертификацию, и купить его можно будет уже в этом году.

Дмитрий Гронский