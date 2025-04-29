Маркетинговые бюджеты в Ставрополе: сезонные тренды и профиль потребителей

В 2024 году Ставропольский край демонстрировал устойчивый экономический рост. Объем инвестиционного портфеля региона достиг 352 млрд рублей, что на 27% больше по сравнению с 2020 годом. Число новых предпринимателей увеличилось на 64%. Бизнес активно развивался в сфере торговли, перевозок, строительства, ремонта и общественного питания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pch.vector на ru.freepik.com Фото: pch.vector на ru.freepik.com

На фоне этих изменений билайн adtech* - подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес - проанализировал распределение рекламных бюджетов в Ставрополе и составил портрет местной аудитории. Данные основаны на рекламных кампаниях, запущенных через маркетинговую платформу билайн.ПРОдвижение, а также анализе данных технических средств и обезличенных данных об абонентах билайна в регионе.

Анализ проводился с использованием предсказательных математических моделей билайна. Эти алгоритмы обрабатывают данные по заданным параметрам, в результате чего вычисляются вероятностные значения. Например, для оценки предполагаемого дохода используются данные о платежах за услуги, нагрузке на базовые станции и регистрации в роуминге, для определения пола - профиль и паттерны потребления услуг связи, а интересы вычисляются на основе категорий медиапотребления абонентов. Исследование проводилось только в отношении абонентов билайна, выразивших согласие на обработку информации.

Как изменилось распределение маркетинговых бюджетов?

По итогам 2024 года наблюдаются следующие закономерности:

Пик маркетинговой активности пришелся на 2-й квартал, а 4-й квартал показал снижение. Вероятно, это связано с увеличением ключевой ставки, что повлияло на сокращение бизнесом рекламных бюджетов. Аналогичный тренд наблюдался и по стране в целом.

В ТОП-3 отрасли по рекламным затратам во 2-м квартале вошли банки, санатории и курорты, а также индустрия развлечений. Можно предположить, что такое распределение обусловлено ростом туристической активности в регионе.

В целом в Ставрополе сезонные колебания выражены сильнее, что может быть полезно для регионального бизнеса при планировании рекламных кампаний.

«Ставрополь демонстрирует заметные сезонные колебания в рекламной активности и ярко выраженный потребительский профиль. Это стоит учитывать при планировании и масштабировании бизнеса в регионе - особенно в периоды весенне-летнего спроса. По результатам исследования, среди наиболее перспективных направлений можно выделить доставку продуктов, готовой еды и аптечный ритейл», - комментирует Павел Корчагин, руководитель по развитию аналитических продуктов билайн adtech.

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* билайн адтеч

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