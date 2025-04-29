В Верхней Пышме не нашли подрядчика для строительства школы за 2,2 млрд руб.

На конкурс на строительство школы в Верхней Пышме общей стоимостью в 2,2 млрд руб. не заявился ни один подрядчик, следует из информации на сайте Госзакупок. Заявки принимали до сегодня, 29 апреля.

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Здание школы должны были построить на ул. Огнеупорщиков, 2а в Верхней Пышме. Подрядчик должен был провести подготовительные работы, заложить фундамент и полностью построить школу, включая отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Здание должны были сдать летом 2028 года.

Согласно проектной документации, школа должна быть разделена на две части: для учащихся младших классов и «основную школу». В школе разместится актовый зал, несколько спортивных помещений, медицинские кабинеты, помещения преподавателей, библиотека, лифты. Вместимость школы должна составить 1,5 тыс. учеников: 600 в начальной школе и 900 в основном звене. Помещение начальной школы должно составить 3 этажа, основной — будет иметь переменную этажность 3-4 этажа. Общая площадь здания составит 28,9 тыс. кв. м.

Напомним, ранее экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план развития Верхней Пышмы до 2030 года, который включает создание не менее 9,5 тыс. мест в школах. В развитие инфраструктуры муниципалитета вложат 109,5 млрд руб.

Анна Капустина