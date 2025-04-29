В Новороссийске объявили ракетную опасность
На территории Новороссийска 29 апреля объявили ракетную опасность. Об этом местным жителям сообщили в приложении МЧС России.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным центра оповещения Краснодарского края, существует угроза падения ракет. Жителям и гостям города-героя рекомендуют покинуть транспорт, отойти от окон и укрыться в защищенном помещении.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в ночь на 29 апреля над акваторией Черного моря сбили семь беспилотников.