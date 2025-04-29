Глава СКР заинтересовался домом в Кургане с неработающим полтора года лифтом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству курганского управления доложить о результатах проверки по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома. Более полутора лет в новой десятиэтажке не работает лифт, сообщает Информационный центр СКР.

Обращение главе СКР через его приемную в социальной сети «ВКонтакте» направила жительница Кургана Он сообщила, что в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома во 2-м микрорайоне регионального центра с сентября 2023 года не работает лифт. Дом ввели в эксплуатацию в 2021 году.

Неработающий лифт создает неудобства для пенсионеров и семей с детьми. Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, но проблема не решена.

Следственное управление СК РФ по Курганской области организовало проверку по обращению. Исполняющий обязанности руководителя ведомства Александр Миненков должен доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.