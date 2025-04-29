Губернатор Томской области назначил 15-го заместителя

Заместителем губернатора Томской области по транспорту, дорожной деятельности и связи назначен Сергей Прудиус. С 2023 года он был и. о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Господин Прудиус стал 15-м заместителем губернатора Томской области. До июля 2024 года дорожные проекты в регионе курировал Александр Лебедев. Он ушел с этого поста спустя пять месяцев после вступления в должность.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года Томский губернатор Владимир Мазур назначил своим заместителем по строительству и архитектуре Алексея Кондратьева, бывшего вице-мэра Новосибирска.

Александра Стрелкова