Зарубежные СМИ: Каковы итоги выборов в Канаде?

Либералы побеждают на парламентских выборах в Канаде. Пост премьера сохранит глава партии и бывший управляющий Центробанка Великобритании Марк Карни. Однако у победителей не получится сформировать правительство большинства. После подсчета голосов, которые публикует CBC news, либералы вышли на первое место в 167 избирательных округах, набрав свыше 43% голосов. Порог для формирования правительства большинства — 172 мандата. Их главные конкуренты из Консервативной партии получили менее 42% и уже признали поражение. Остальные партии набрали меньше 10%. Канадские СМИ подчеркивают, что выборы должны определить, кто выведет страну из кризиса. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jennifer Gauthier / Reuters Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

60-летнего экономиста Марка Карни СМИ называют антитрампистом. В прошлом он стоял во главе Центробанка Канады и Великобритании, в политике он новичок. Тем не менее, как пишет CBC News, Карни зарекомендовал себя как стабильный и зрелый руководитель, который лучше всего подходит для работы с непредсказуемым Дональдом Трампом и выстраивания новых экономических и безопасных отношений со Штатами.

В январе 2025-го пост премьер-министра Канады покинул глава Либеральной партии Джастин Трюдо из-за падения популярности, внутрипартийного давления и обострения отношений с США. Марк Карни сменил его на этом посту в марте и настоял на проведении парламентских выборов, напоминает The New York Times.

Все это время Канада проживала турбулентный период. В числе основных проблем — торговая война и постоянные колкости по поводу превращения Канады в 51-й штат, добавляет CBC News. Выступая перед толпой избирателей с победной речью, Карни пообещал, что не позволит Штатам забрать землю, ресурсы и сломить дух канадцев. Теперь в планах премьера — переосмыслить отношения с Америкой и сделать Канаду энергетической сверхдержавой. А одним из лозунгов, который неоднократно звучал в его предвыборной кампании, было «Строй, детка, строй», отсылавший к слогану Трампа «Качай, детка, качай», передает Bloomberg. «Мы оправились от шока американского предательства, но не должны забывать уроки»,— подчеркнул в своей речи Карни.

Как прогнозирует The Globe and Mail, первым делом новый премьер захочет поговорить с Дональдом Трампом, чтобы снизить, а в лучшем случае отменить тарифы, введенные им. Но политику придется встать в очередь, подчеркивает издание, потому что для Трампа в приоритете — торговая война с Китаем.

Накануне глава Белого дома разместил пост в своей соцсети Truth c пожеланием удачи «великому народу Канады». Он отметил, что США больше не сможет субсидировать Оттаву на сотни миллиардов долларов в год. Это бессмысленно, если Канада не станет заветным 51-м штатом США, заключил Трамп. В случае, если премьер проявит мудрость, заверил американский президент, то все предприятия страны станут в четыре раза крепче с нулевыми тарифами, как и было предначертано.

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