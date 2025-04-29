Электротранспорт сократил продажи газомоторного топлива в Нижегородской области

Развитие электротранспорта и сети зарядок сократило продажи компримированного природного газа (КПГ) на АЗС в Нижегородской области, следует из документов, опубликованных на сайте областного правительства. В 2024 году реализация КПГ снизилась на 16% год к году, до 41,9 млн куб. м. Тогда как в 2014-2023 годах продажи непрерывно росли и увеличились с 3,3 млн до 50,2 млн куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Это связано, в том числе, с активным развитием электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Нижегородской области в 2022 - 2024 годах», — говорится в документах. Сейчас в регионе действуют 27 метановых заправок, две из которых находятся на закрытых территориях предприятий. Еще две заправки продают сжиженный природный газ (СПГ). Владельцам таких заправок и автомобилей на газомоторным топливе предоставлены преференции.

При этом в регионе в 2022-2024 годах установлено 125 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт для электротранспорта. На конец 2024 года сеть зарядок охватывала 21 городской и муниципальный округ, расширившись вчетверо в сравнении с 2022 годом. В рамках развития электротранспорта приобретено 582 электромобиля такси и 120 электробусов, которые обслуживаются на 53 ЭЗС.

Владимир Зубарев