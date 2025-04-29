Работодателям планируют давать льготы за софинансирование накоплений сотрудников

Минфин в проекте поправок в Налоговый кодекс предложил учитывать софинансирование накоплений работников в составе со стороны работодателя, а также ограничить их налогообложение страховыми взносами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на текст проекта.

В проекте предлагается ввести налог на доходы физлиц (НДФЛ) по договору программы долгосрочных сбережений (ПДС) — от 13 до 15% для выплат свыше 5 млн руб. Размер ставки будет зависеть от объема налогооблагаемой базы. Аналогичная ставка НДФЛ применяется к страховым и пенсионным выплатам, доходам от ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Предполагается, что нововведение повысит интерес граждан к программе ПДС и станет стимулом удержания сотрудников. А налог позволит бороться с недобросовестными схемами.

В апреле замминистра финансов Иван Чебесков уже рассказывал, что правительство рассматривает законопроект, который позволит работодателям учитывать затраты на ПДС в числе расходов и уменьшить налоговую базу. Программа ПДС действует с 1 января 2024 г. По итогам того же года заключили свыше 2,7 млн договоров, объем привлеченных средств превысил 196 млрд руб.

Подробнее о программе ПДС в материале «Ъ» «Инвестиции отправились в долгий путь».

Екатерина Отрашкевич