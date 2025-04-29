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На здание ярославского правительства вернут герб

На здание правительства Ярославской области на Советской площади 29 апреля вернут отреставрированный герб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что герб сняли в начале апреля и отправили художнику-монументалисту, автору композиции Михаилу Бекетову для реставрации. На время отсутствия был вывешен баннер с символом региона.

«Сегодня медведь с секирой займет свое привычное место на здании правительства Ярославской области. Официальный символ региона отреставрирован и вернется на герб. Медведь украшал здание более 20 лет и сейчас заступает на новую вахту в первозданном виде»,— написал господин Евраев.

Для этих целей к зданию правительства области уже приехал кран и начались монтажные работы.

Алла Чижова

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