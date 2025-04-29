Наримановцы похитили астраханца и отправились в колонию

Вступил в силу приговор по делу о похищении и насильственных действиях в Астраханской области, сообщает пресс-служба УФСБ по Астраханской области.

Осуждены шесть молодых людей, включая несовершеннолетнего. Среди них Магамедов Курбан, 2005 года рождения, уроженец Республики Дагестан, Литвинов Владислав, 1998 года рождения, уроженец Республики Саха, а также жители Астрахани: Ким Андрей, 2001 года рождения, Духов Данила, 2005 года рождения, Синий Денис, 2007 года рождения, и Шитов Максим, 2006 года рождения.

В конце февраля 2024 года группа подошла к астраханцу, похитившему у одного из них 50 тыс. руб. Они насильно посадили его в автомобиль и увезли в гаражный кооператив, где удерживали три часа, совершая насильственные действия. После этого потерпевшего отпустили для сбора денег, и он обратился в полицию.

Наримановский районный суд признал всех фигурантов виновными. Магамедов, Духов и Литвинов получили по 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Синий и Шитов осуждены на 3 года 6 месяцев: Синий будет отбывать срок в воспитательной колонии, а Шитов — в колонии общего режима.

Никита Маркелов