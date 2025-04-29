В центре Челябинска 1 мая изменят маршруты общественного транспорта

Проспект Ленина в Челябинске 1 мая закроют для автомобилей и общественного транспорта. В связи с этим изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Движение будет закрыто на участке от улицы Цвиллинга до Лесопарковой с 6:00 до 15:00. В это время там пройдет легкоатлетическая эстафета, велозаезд и гонка на лыжероллерах.

Автобусы и троллейбусы будут объезжать закрытый участок по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Трамваи №2 и №20 направят по Кирова до остановки «Автовокзал Центральный». Подробнее об изменении маршрутов можно узнать в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».