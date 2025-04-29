В Саратове к школе №55 пристроят корпус на 400 мест за 177 млн рублей

В Саратове ищут подрядчика для строительства корпуса на 400 мест для школы №55 в Ленинском районе. Образовательное учреждение расположено на Чехова, 1А, на пересечении с Антонова.

Извещение о торгах опубликовало «Управление капитального строительства» Саратовской области. Начальная цена контракта — 177,5 млн руб.

Работы начнутся сразу после заключения договора и должны быть завершены к 25 декабря 2025 года, но подрядчик может закончить их раньше. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 мая 2025 года.

Никита Маркелов