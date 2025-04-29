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Директору ульяновской компании грозит срок за уклонение от уплаты налогов

Отделом по расследованию особо важных дел СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела директора компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 41 млн руб., сообщило во вторник следственное управление СКР по Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ-Волга», речь идет о директоре компании «Гидропро» Александре Лидяеве. В настоящее время компания по ее же заявлению признана судом в 2023 году банкротом, находится в процедуре конкурсного производства. Также по требованию контрагента в связи с долгом 15,7 млн руб. банкротом признан и сам Александр Лидяев, в отношении него принято решение о реализации имущества.

Как сообщает СУ СКР, Александр Лидяев обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 199 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Следствием установлено, что обвиняемый уменьшил облагаемую налогом базу НДС, «использовав подложные счета-фактуры ряда компаний и гражданско-правовые договоры, позволившие ему направлять налоговые декларации по НДС, содержавшие завышенные величины налоговых вычетов». В результате данных незаконных действий бюджетная система РФ лишилась налоговых поступлений на сумму более 41 млн руб.

В целях возмещения ущерба наложен арест на принадлежащую обвиняемому недвижимость и автомобиль на общую сумму свыше 20 млн рублей. В СУ СКР отмечают, что обвиняемый свою вину признал, «но нанесенный уклонением от уплаты налогов ущерб так и не возместил».

Андрей Васильев, Ульяновск

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