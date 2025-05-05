Как выгодно инвестировать в недвижимость?

Один из крупнейших девелоперов юга России «ВКБ-Новостройки» подготовил специальное предложение – квартира на берегу Черного моря с дисконтом 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «ВКБ-Новостройки» Фото: ООО «ВКБ-Новостройки»

Почему это выгодно? Во-первых, это монолитно-кирпичный дом премиального уровня в инвестиционно-привлекательном городе - Анапе. Во-вторых, дом уже сдан. В-третьих, до 15 июня можно купить квартиру с выгодой до 1 млн руб.

Литер 2 - монолитно-кирпичный дом, расположенный на первой линии Черноморского парка в 15 минутах от моря.

Уникальная архитектура дома выделяет его из всех жилых комплексов Анапы. Строгий вид и выдержанный стиль – визитная карточка этого дома – он впечатляет даже самых строгих ценителей изысканности.

Фото: ООО «ВКБ-Новостройки»

Закрытая территория, витражное остекление лоджий, дизайнерские лобби, быстрые лифты с музыкальным сопровождением.

На первом этаже находится торговая галерея. Из квартиры можно легко и быстро попасть в магазин.

Фото: ООО «ВКБ-Новостройки»

Район Горгиппия – единственный в Анапе проект, возводимый по системе «все включено», с социальной и инженерной инфраструктурой. Здесь есть своя школа-гимназия «Эврика», детский сад, многоуровневые паркинги. Идет строительство 2-х новых детских садов на 350 и 220 мест. Запланировано строительство еще одной школы на 1550 мест и крупнейшей в Анапе поликлиники.

Дом сдан, ключи — в день сделки

Дополнительная опция — удаленный выбор и заказ дизайнерского ремонта.

Подробная информация по телефону 8 800 333 7 111. Бронь квартиры на сайте.

Предложение действует с 12.03.25 по 15.06.25 г. Скидка 7% действует при наличном расчете и поступлении денежных средств в течение 21 дня с момента установки резерва. Подробную информацию можно узнать в офисах продаж или по телефону 8-800-333-7-111. Не оферта.

ИНН: 2310054377. ЖК «Горгиппия», Литер 2. Дом сдан. Разрешение на ввод № 23-37-12-2023 от 31.03.2023.

ООО «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ»