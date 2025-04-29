Наградили победителей республиканского конкурса по охране труда

25 апреля в г. Уфе в Доме профсоюзов прошёл региональный форум по охране труда. В рамках форума состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Лучшая организация условий и охраны труда - 2024». Заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр спорта РБ Руслан Хабибов вручил диплом за первое место в номинации «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» главному инженеру Нефтекамских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») Алексею Богучарскову и председателю профкома предприятия Радику Ахмадишину.

Заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр спорта РБ Руслан Хабибов (слева) вручает диплом победителя главному инженеру ПО «НЭС» ООО «Башкирэнерго» Алексею Богучарскову и председателю профкома предприятия Радику Ахмадишину

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Производственные отделения ООО «Башкирэнерго» традиционно принимают участие в этом ежегодном конкурсе и столь же традиционно становятся победителями и призерами. Так, по итогам прошлого года второе место заняли Уфимские городские электрические сети», третье место разделили Ишимбайские и Белебеевские электросети. Организаторами мероприятия выступили Федерация профсоюзов РБ и Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ при участии Государственной инспекции труда в РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, Регионального отделения Фонда социального страхования по РБ и ЧОУ «Межотраслевой институт».

Соблюдение требований охраны труда – безусловный приоритет в работе компании. И то, что предприятия ООО «Башкирэнерго» из года в год становятся лучшими в своей номинации, является лучшим тому подтверждением.

ООО «Башкирэнерго»