В Челябинске СК проверяет завод, где могут работать нелегальные мигранты

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по результатам проверки соблюдения миграционного законодательства на одном из предприятий в Челябинске. Следователи регионального управления СК начали проверку по обращению, поступившему в Информационный центр СКР, сообщается в telegram-канале ведомства.

В обращении говорится, что руководство производственного предприятия привлекает к трудовой деятельности на заводе большое число иностранных граждан, в том числе незаконно пребывающих на территории РФ. «При этом проведение рейдовых мероприятий результатов не приносит, поскольку представители компании, заранее осведомленные о предстоящих проверках, принимают меры к сокрытию нелегальных мигрантов»,— сообщает Информационный центр СКР.

Руководитель СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин должен доложить Александру Бастрыкину о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.