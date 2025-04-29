С оренбургского застройщика взыскали компенсацию за квартиру с недостатками

Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к застройщику о взыскании убытков в связи с нарушением требований к качеству квартиры. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жительница Оренбурга в 2020 году заключила с ответчиком договор участия в долевом строительстве. Спустя два года жилое помещение было готово и передано ей по акту приема-передачи. В ходе эксплуатации проявились строительные недостатки объекта, касающиеся остекления. В холодное время года в каждой комнате квартиры протекают и промерзают окна. Поскольку застройщик отказался устранить данные недостатки, оренбурженка обратилась с иском в суд.

Согласно назначенной судом строительно-технической экспертизе, окна имеют ряд недостатков, обусловленных некачественно выполненным монтажом, а также нарушением технологии в процессе их изготовления. В итоге суд посчитал заявленные требования обоснованными.

В итоге с застройщика в пользу истца взыскана стоимость устранения недостатков в размере 316,6 тыс. руб., неустойка в размере 11,6 тыс. руб., расходы по оценке в размере 15 тыс. руб., компенсация морального вреда в размере 3 тыс. руб. Также были назначены два штрафа на общую сумму 160,3 тыс. руб.

Андрей Сазонов