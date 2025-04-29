Жителя Крыма будут судить за передачу данных разведке Украины

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу о государственной измене. Следствие установило, что в 2022 году крымчанин через социальную сеть начал сотрудничать с представителем Главного управления разведки Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвиняемый собирал информацию о расположении нефтебазы в Феодосии, дислокации частей Росгвардии в Керчи и объектов Министерства обороны РФ в Кировском районе. Затем он отправлял через мессенджер скриншоты геолокаций с отмеченными участками сотрудникам ГУР Украины.

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали подозреваемого. Уголовное дело направят в Верховный суд Республики Крым.

Алина Зорина