В Перми экс-владелец трех ресторанов откроет новый гастропроект

В двухэтажном здании по ул. Осинская, 19, может открыться новое гастрономическое заведение. Как сообщает telegram-канал in vino papulos, развитием проекта займется пермский ресторатор Алевтина Тютикова. Ранее госпожа Тютикова выступала соучредителем трех пермских ресторанов «Арбузный сахар», Sister’s Bar и «Натали».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Отмечается, что название и концепция нового заведения пока дорабатываются. «Дата еще не озвучивается», — указано в сообщении.

Ранее Алевтина Тютикова вместе со своей сестрой Ксенией развивали ресторан-бар Sister’s Bar, который располагался в здании по ул. Ленина, 54. До этого предпринимательницы занимались другим ресторанным проектом — кафе «Арбузный сахар». Позже заведения были закрыты. Как поясняли основательницы проектов, причиной послужили переезд Ксении Тютиковой в Германию, а также снижение интереса местной аудитории к концептуальным форматам заведений.

Ранее в здании по ул. Осинская, 19, работало кафе Mishka.Food, которое было закрыто в 2021 году.