В Прикамье сокращается число владельцев оружия

В Пермском крае сокращается число владельцев оружия. По данным Росгвардии, на начало 2025 года в регионе было зарегистрировано 49,2 тыс. владельцев огнестрельного оружия, что на 1, 5 тыс. меньше показателя 2023 года или на 3%. Данные приводит портал «В курсе. ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Почти треть любителей оружия (14 тыс.) проживает в Перми. Зарегистрированных единиц оружия в Пермском края почти в два раза больше, чем владельцев – 90,3 тыс. 30% (27,1 тысяч единиц) зарегистрированы в краевой столице. Больше всего единиц стрелкового оружия – почти 60 тыс. - это гладкоствольные ружья, 18, 5 тыс.- нарезное оружие.

Эксперт портала отмечает, что в последние годы в регионе из года в год сокращается количество владельцев оружия, но при этом растет количество единиц. «Виной тому ужесточение российского законодательства и массовые проверки, инициированные Росгвардией после событий 2021 года, когда в Перми и Казани были совершены массовые убийства в учебных заведениях», — говорит соучредитель федерации прикладной стрельбы Пермского края Юрий Данилов.