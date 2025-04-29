Глава СКР поручил возбудить уголовное дело об избиении девушки в Сочи

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК Андрею Маслову возбудить уголовное дело по факту нападения на жительницу Сочи в заведении общественного питания. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации из СМИ и социальных сетей, вечером 26 апреля 2025 года на улице Донской в Центральном районе города мужчина неславянской внешности избил девушку после ее отказа познакомиться. Автор видео с инцидентом сообщил, что во время отдыха в заведении женщина ударила мужчину по голове бутылкой. В ответ он несколько раз ударил ее руками и ногами, что привело к ее временной потере сознания.

СУ СКР по Краснодарскому краю уже начало процессуальную проверку происшествия. Господину Маслову поручено представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования. Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на контроль.

Мария Удовик