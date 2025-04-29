Тело замначальника красноярского ГУФСИН найдено в гараже

Тело замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игоря Рожнева найдено в гараже в поселке Нижний Ингаш. По предварительным данным, он мог совершить суицид, сказал «Ъ-Сибирь» источник в правоохранительных органах.

В региональном СУ СКР «Ъ-Сибирь» сообщили, что ведомством организована проверка.

Игорь Рожнев с 2012-го по 2016 годы был начальником исправительной колонии №50 в Нижнем Ингаше (Красноярский край). В 2016 году возглавил Объединение исправительных учреждений №25. С 2020-го по 2021 годы — начальник ИК №24.

Александра Стрелкова