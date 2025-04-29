Жителя Тихорецка признали виновным в нападении на полицейских
Тихорецкий районный суд признал 52-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в региональном СУ СКР, суд счел доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения обвинительного приговора по статьям 319 и ч.1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении него).
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел в ночь на 19 декабря 2023 года у одного из домов на улице Меньшикова в Тихорецке, куда сотрудники полиции прибыли по сообщению о нарушении общественного порядка. По данным следствия, прибывшие на место правоохранители попытались пресечь противоправные действия мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, однако в ответ он выразился в их адрес в непристойной форме, а затем применил физическую силу к одному из них.
Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.