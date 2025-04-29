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В Краснодаре с кладбищ вывезли более 20 тысяч кубометров мусора к Радонице

В Краснодаре к Радонице специалисты вывезли свыше 20 тыс. куб. м мусора с городских кладбищ и восстановили более 1 тыс. могил ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Во время субботников специалисты установили 3,5 тыс. красных звезд на памятники. На территориях кладбищ также обустроили дополнительные «лодочки» для сбора мусора.

В Краснодаре к Родительскому дню добавили маршруты общественного транспорта и увеличили количество автобусов и трамвайных вагонов на существующих. В городе курсируют 17 автобусов и 41 трамвай. К кладбищам жителей доставляют специальные транспортные средства с литерой «К».

Алина Зорина

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