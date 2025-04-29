В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел ВСУ

Украинский БПЛА обстрелял школьный автобус в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, один ребенок получил легкое ранение головы.

ЧП случилось в Михайловском муниципальном округе в 8:15 по местному времени (совпадет с московским). Автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и пересекал переезд, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию, рассказал губернатор.

В результате атаки автобус зацепило осколками, у транспортного средства выбиты задние окна. Пострадал мальчик 2007 года рождения. «Состояние здоровья ребенка на контроле, нахожусь на прямой связи с медицинской службой, ему оказывается всесторонняя помощь»,— написал господин Балицкий в Telegram.

Вчера, 28 апреля, беспилотник ВСУ ударил по пустующему корпусу больницы в Токмаке Запорожской области, сообщал региональный минздрав. В здании выбило окна, обошлось без пострадавших.