На трассе М5 в Челябинской области сняли ограничение для большегрузов

В Челябинской области на участке федеральной трассы М5 «Урал» сняли введенные ранее ограничения для большегрузного транспорта, автобусов и маршрутных такси. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог “Южный Урал”».

Ограничения были введены ночью 29 апреля от границы с Башкортостаном до Чебаркуля из-за снегопада и метели.

В 11 часов на трассе Челябинск — Екатеринбург на 103 км в Каслинском районе ограничен проезд большегрузов из-за провисания кабеля над проезжей частью. Это произошло из-за падения дерева на линию электроосвещения. Бригада инженеров выехала на место происшествия.

Неблагоприятная погода в Челябинской области сохраняется. Водителей просят не передвигаться по федеральным трассам в горнозаводской зоне без крайней необходимости. Если поездку нельзя отложить следует убедиться в надлежащем техническом состоянии транспортного средства, не выезжать на машине с летними шинами.