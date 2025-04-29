Жителя Самары оштрафовали за регистрацию 71 мигранта

Житель Самары, в настоящее время проживающий в реабилитационном центре, фиктивно прописал в комнате общежития несколько десятков иностранных граждан. В отношении него было возбуждено, соединено в одно производство и расследовано 71 уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Гражданин ранее был судим за совершение аналогичного преступления, при подаче документов на регистрацию неоднократно предупреждался об ответственности за нарушения миграционного законодательства, однако это его не остановило.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 230 тыс. руб. в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Алексей Алексеев