В Самаре пройдут два матча 27-го тура РПЛ

На стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдут два матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Свои домашние поединки проведут «Акрон» и «Крылья Советов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Программу 27-го тура РПЛ 2 мая откроет матч между «Акроном» и махачкалинским «Динамо». Встреча начнется в 19:00 (MSK+1). Команды являются соседями по турнирной таблице. «Акрон» располагается на десятой позиции с 29 очками. Коллектив из Дагестана находится на одну строчку ниже, набрав 27 баллов.

На самарской арене пройдет и заключительный матч 27-го тура РПЛ. «Крылья Советов» 5 мая примут московское «Динамо». Игра начнется в 19:30 (MSK+1). «Крылья Советов» с 30 очками занимают девятое место в турнирной таблице. «Динамо» с 47 баллами находится на пятой позиции и сохраняет шансы на медали чемпионата.

Андрей Сазонов