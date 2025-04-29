Прокуратура выяснит, чем кормят детей в пензенском финансово-экономическом лицее

Прокуратура Ленинского района Пензы начала проверку по публикациям о возможных нарушениях в питании школьников МБОУ ФЭЛ № 29. В СМИ сообщили, что учащихся кормят некачественными продуктами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для проверки привлекли специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Они оценят, соблюдает ли школа санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы.

Если нарушения подтвердятся, будут приняты меры. Ситуация под контролем прокуратуры области.

Никита Маркелов